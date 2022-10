Tour de France 2023 : les 21 étapes de la 110e édition, date par date

Les grimpeurs ont le sourire, les sprinteurs beaucoup moins. Le Tour de France 2023, qui s'élancera le 1er juillet de Bilbao, en Espagne, un an après être parti de Copenhague, au Danemark, fera la part belle à la montagne. Des Pyrénées aux Vosges, en passant par l'Auvergne, les Alpes et le Jura, le peloton de cette 110e édition arpentera tous les grands massifs de l'Hexagone, sans exception. Taillée spécifiquement pour les coureurs offensifs, cette Grande Boucle aura ses temps forts, parmi lesquels le grand retour au Puy-de-Dôme, en souvenir de Raymond Poulidor (dit "Poupou), plus de trois décennies après y avoir mis ses roues pour la dernière fois.

Long de 3404 km, répartis en 21 étapes, le parcours traversera deux pays, l'Espagne et la France, six régions et 23 départements. Dans le détail, il sera composé de 8 étapes de montagne, 8 étapes de plaine, 4 étapes accidentées et un contre-la-montre. Trente cols, un record, sont répertoriés. Il y aura quatre arrivées au sommet. Le 23 juillet, le jour du départ du Tour de France Femmes avec Swift à Clermont-Ferrand, les coureurs rescapés arriveront sur les Champs-Élysées, à Paris, pour l'emballage final.