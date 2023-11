CARTE - Tour de France 2025 : pas de pavés mais gare au vent, le parcours des trois premières étapes dévoilé

Les Hauts-de-France accueilleront les quatre premières étapes de la 112ᵉ édition de la Grande Boucle 2025, qui s'élancera de Lille, le samedi 5 juillet 2025. Le déroulé des premiers jours de course a été dévoilé, jeudi 30 novembre, par les organisateurs. Il n'y aura pas de passage sur les pavés, mais les coups de vent risquent de malmener le peloton.

Du spectacle garanti, mais pas de pavés. Après trois départs de l'étranger - Copenhague (Danemark) en 2022, Bilbao (Espagne) en 2023 et Florence (Italie) en 2024 -, le Tour de France 2025 s'élancera de Lille. Ça, on le savait déjà, après l'officialisation, le 14 novembre, de la ville du Grand Départ par Amaury Sport Organisateur (ASO), l'organisateur de la Grande Boucle. Ce que l'on attendait, avec impatience, c'était le déroulé des premiers jours de la 112ᵉ édition de la plus célèbre des courses cyclistes.

Le suspense a été levé, jeudi 30 novembre, lors d'un point-presse à la préfecture du Nord, en présence des organisateurs du Tour et les principaux élus de la région Hauts-de-France. Le samedi 5 juillet 2025, Lille accueillera la 1ʳᵉ étape, longue de 185 km, avec une boucle autour la "capitale des Flandres", qui accueille le Grand Départ pour la troisième fois, après 1960 et 1994. Un tracé qui passera par Lens, avec trois côtes en Artois puis en Flandres, pour une arrivée promise aux sprinteurs.

Le lendemain, la 2ᵉ étape débutera sur les routes de Lauwin-Planque, petite commune du Douaisis, pour rejoindre le littoral, avec un final usant, à Boulogne-sur-Mer, taillé pour les puncheurs aux trois sévères difficultés en fin de course : la côte du Haut Pichot (1 km à 10%), celle de Saint-Étienne-au-Mont (900 m à 11 %) et celle d'Outreau (800 m à 8,8%). La 3ᵉ étape reliera Valenciennes à Dunkerque avec, après la côte de Cassel (2,3 km à 3,8%), un peloton qui sera exposé au vent.

Le 8 juillet, après avoir sillonné le Nord, le Tour de France quittera les Hauts-de-France en partant d'Amiens, dans la Somme. Dans quelle direction ? Sans doute pour se diriger progressivement vers la façade ouest, en Normandie d'abord, puis en Bretagne. Rendez-vous à l'automne 2024 pour découvrir la suite et la fin du parcours de la Grande Boucle 2025.