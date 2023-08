Championnats du monde de cyclisme : la course interrompue par des manifestants écologistes

Les organisateurs ont dû neutraliser la course le temps de gérer cette situation. La police ainsi que le président de l'UCI, l'Union cycliste internationale, étaient sur place. "Alors que la police écossaise a confirmé la tenue d'une manifestation dans les environs de la vallée de Carron Valley, qui a momentanément interrompu la course en ligne hommes, nous travaillons étroitement avec les autorités compétentes pour limiter les conséquences sur la course et assurer la sécurité des coureurs qui est notre priorité", a indiqué l'UCI dans un communiqué.

La police écossaise a annoncé avoir procédé à l'évacuation et l'arrestation de cinq personnes. Le groupe écologiste "This is Rigged" a revendiqué l'action sur le réseau social Twitter / X. Ce collectif écossais réclame l'arrêt de l'exploitation des hydrocarbures au Royaume-Uni.