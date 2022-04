Liège-Bastogne-Liège: omoplate fracturée et pneumothorax pour Julian Alaphilippe

Le Français Julian Alaphilippe, double champion du monde, souffre d'une fracture de l'omoplate et d'un pneumothorax après sa chute dimanche dans Liège-Bastogne-Liège, a annoncé son équipe Quick-Step en début de soirée. Julian Alaphilippe, qui doit être gardé en observation à Herentals (nord de la Belgique) où il a été dirigé, présente également deux côtes cassées après sa chute dans la "Doyenne", une course qui se refuse à lui obstinément (2e en 2015 et 2021).

Son coéquipier belge Ilan Van Wilder souffre pour sa part d'une fracture de la mâchoire.

Le Français a chuté en même temps qu'une partie du peloton à une soixantaine de kilomètres de l'arrivée, dans la descente menant au col du Rosier. Alaphilippe s'est retrouvé à plusieurs mètres de la route, sur le côté droit.