Double vainqueur du Tour de France, Jonas Vingegaard victime de multiples fractures après une grave chute

Le Danois Jonas Vingegaard a été lourdement accidenté ce jeudi lors de la quatrième étape du Tour du Pays basque. Le double vainqueur du Tour de France a été pris dans une grave chute collective, restant longuement en position latérale de sécurité. Conscient, il souffre d'une fracture de la clavicule et de plusieurs côtes.

Immense frayeur pour Jonas Vingegaard. Le double vainqueur du Tour de France a lourdement chuté ce jeudi 4 avril lors de la quatrième étape du Tour du Pays basque. Transporté conscient à l'hôpital, le Danois souffre d'une fracture de la clavicule et de plusieurs côtes.

Un bilan moins inquiétant que les instants qui ont suivi sa chute. Jonas Vingegaard, 27 ans, a passé de longues minutes en position latérale de sécurité sur le bas-côté de la route. Il portait une minerve ainsi qu'un système d'assistance respiratoire lorsque les secours l'ont fait monter dans l'ambulance, sur une civière.

Huit coureurs lourdement accidentés

"Cela a été une chute terrible, mais heureusement, il est dans un état stable et conscient", a indiqué son équipe, Visma-Lease a bike, sur les réseaux sociaux. "Il reste sous surveillance à l'hôpital." Ce verdict sonne presque comme un soulagement, même si la gravité de ses blessures va chambouler sa saison, à moins de trois mois du début du Tour de France (29 juin), l'épreuve reine de la saison de cyclisme dont il est le double tenant du titre.

Jonas Vingegaard n'est pas la seule victime de cette impressionnante chute dans le peloton. Autre star du cyclisme, le Belge Remco Evenepoel a également la clavicule cassée, tout comme l'omoplate droite, et se fera opérer ce vendredi. Au total, huit coureurs ont été accidentés, dont l'Australien Jay Vine, resté le plus longtemps immobile au sol. "Il souffre de fractures au rachis cervical et à deux vertèbres dorsales", a annoncé le Dr Adriano Rotunno, médecin de son équipe UAE. "Heureusement, il n'y a pas de complication neurologique ni d'atteinte cérébrale."

L'accident s'est produit à une trentaine de kilomètres de l'arrivée de cette quatrième étape qui devait conduire le peloton d'Echarri-Aranaz à Legutio, en Espagne. Dans un virage, en descente, plusieurs coureurs ont dérapé et percuté des blocs de pierres et un drain de béton. Selon le coureur espagnol Pello Bilbao, la route présentait à cet endroit un asphalte irrégulier à cause de racines d'arbres. Les organisateurs ont d'abord suspendu l'étape, avant d'autoriser uniquement les six coureurs de l'échappée à se disputer la victoire.