Cyclisme : la Néerlandaise Van Vleuten remporte le Tour de France Femmes, la première française quatrième

Cette ultime journée vient mettre la cerise sur le gâteau d'un Tour de France Femmes globalement très réussi. Si tout n'a pas été parfait, la faute aux nombreuses chutes collectives et à un niveau encore trop hétérogène, le public a été largement au rendez-vous. "Samedi, j'entendais pas mal de fois mon nom. En haut du Grand Ballon, j'avais des frissons parfois. Toutes les filles le diront, c'est la course où il y a eu le plus de public au bord des routes", a témoigné la championne de France 2021, Évita Muzic. "Il y a tellement de gens venus nous voir, on sent dans chaque village que ce Tour est bien en vie", confirme la grande vainqueuse, Annemiek van Vleuten. "Ce n'est pas une course de second plan à côté du Tour masculin. C'est un super début", se réjouit-elle.