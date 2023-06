Cyclisme : Gino Mäder est mort après sa terrible chute sur le Tour de Suisse

"Immédiatement réanimé et transporté à l'hôpital de Coire par voie aérienne", le coureur suisse, passé professionel chez Dimension Data en 2019 et qui s'était révélé, deux ans plus tard, en remportant une étape sur le Giro et terminant meilleur jeune de la Vuelta "a perdu son combat pour se remettre des graves blessures qu'il avait subies", s'est émue la Bahrain-Victorious, "dévastée par cet accident tragique".

"Gino était un athlète extraordinaire, un exemple de détermination, un membre apprécié de notre équipe et de toute la communauté cycliste. Son talent, son dévouement et sa passion pour le sport nous ont tous inspirés", a-t-elle écrit. La formation cycliste bahreïnie, endeuillée, "courra en son honneur et fera vivre sa mémoire à chaque course".