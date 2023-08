Cyclisme : le jeune espoir belge Tijl De Decker meurt après un accident à l'entraînement

Le monde du cyclisme perd un jeune très prometteur. Vendredi 25 août, le cycliste belge Tijl De Decker est décédé, deux jours après un accident lors d'un entraînement à l'aube d'une saison en tant que professionnel. Âgé de 22 ans, De Decker avait remporté la dernière édition du Paris-Roubaix Espoirs, au printemps.

"C'est avec une grande tristesse que nous annonçons le décès de Tijl De Decker, à la suite de son accident à l'entraînement survenu mercredi", a écrit la formation sur X (anciennement Twitter). "L'équipe a le coeur brisé par cette nouvelle et envoie tout son amour et ses pensées à la famille et aux proches de Tijl dans cette période incroyablement difficile."

De Decker avait violemment percuté, mercredi, l'arrière d'une voiture lors d'un entraînement. Transporté à l'hôpital de Lierre (Anvers), il avait subi une intervention chirurgicale avant d'être transféré à l'hôpital universitaire d'Anvers (UZA). Il avait été, ensuite, placé dans un coma artificiel.