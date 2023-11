Le Nord accueillera le Tour de France 2025, le Grand Départ donné à Lille

Amaury Sport Organisation, l'organisateur du Tour de France, a confirmé, mardi 14 novembre, Lille comme ville du Grand Départ de l'édition 2025 de l'épreuve cycliste. Il s'agira du premier départ donné dans l'Hexagone, depuis la Grande Boucle 2021 qui s'était élancée de Brest.

La Grande Boucle 2025 partira de l'Hexagone. Du Nord, plus exactement. Après trois départs de l'étranger - le Danemark (Copenhague) en 2022, le Pays basque (Bilbao) en 2023 et l'Italie (Florence) en 2024 -, la 112e édition du Tour de France s'élancera de Lille en 2025, a annoncé, mardi 14 novembre, Amaury Sport Organisateur, l'organisateur de la reine des courses cyclistes. Un honneur déjà reçu par la "capitale des Flandres" en 1960 et 1994.

"Les détails de ce Grand Départ et les étapes qui le composent seront dévoilés à l'occasion d'une conférence de presse jeudi 30 novembre 2023 à 11h30, Salon Charles de Gaulle, au sein de la préfecture du Nord à Lille", a précisé ASO dans un communiqué.

Pavés ou pas ?

Selon La Voix du Nord et France Bleu Nord, il devrait y avoir quatre étapes dans les Hauts-de-France, sur un modèle similaire à ce qui avait été fait en Bretagne lors du Grand Départ donné en 2021.

La première étape devrait être réservée aux sprinteurs avec un finish haletant dans les rues de Lille. Mais les deux médias locaux ne sont pas d'accord sur la suite du parcours dans la région, à savoir un passage ou non sur les pavés, le trésor du Nord. Après ce périple inconnu, le peloton devrait se diriger progressivement vers la façade ouest, en Normandie d'abord, puis en Bretagne.