"Juste une année de plus, hein !" : le cycliste Mark Cavendish poursuit finalement sa carrière

Refusant finalement que sa carrière s'arrête sur une blessure, Mark Cavendish compte désormais reprendre la compétition pour une saison de plus. Dans la vidéo, il a expliqué avoir beaucoup hésité à sauter le pas. "Je l'ai fait cette année, j'ai annoncé ma retraite. Je me réjouissais de ne plus avoir à me lever et à m'entraîner par tous les temps, de ne plus être loin de la maison et de passer du temps avec les enfants. Et en fin de compte, les courses me manqueraient", a déroulé le coureur. "J'adore les courses, mais j'étais heureux" de cette décision, a-t-il ajouté, tiraillé.

Refusant d'abord de rempiler pour une nouvelle saison, il a finalement reconnu "adorer tout simplement être sur un vélo". Il s'en est alors remis à l'avis de ses quatre enfants pour prendre sa décision. "J'en ai parlé aux enfants et je leur ai demandé ce que papa devait faire, et ils m'ont répondu 'Continue, la question ne se pose même pas. Mais juste une année de plus, hein !'", a expliqué le cycliste. "Je crois que je suis prêt pour cette nouvelle année en tant que coureur professionnel", a-t-il ajouté dans le communiqué de son équipe.