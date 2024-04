Paris-Roubaix : la chicane avant la Trouée d'Arenberg sème la zizanie

Demandée par le syndicat des coureurs, l'installation d'un ralentissement à l'entrée du secteur pavé de la Trouée d'Arenberg a été validée par la préfecture. L'objectif de cet aménagement est d'assurer la sécurité du peloton, en l'obligeant à réduire sa prise d'élan et à diviser sa vitesse par deux. Une chicane qui ne fait pas l'unanimité.

"C'est une blague ?" Par un simple message sur X (ex-Twitter), Mathieu van der Poel a jeté un pavé dans la mare. Réclamée par le syndicat des coureurs, en réaction aux chutes à répétition dans À travers les Flandres, le week-end dernier, dont celle de Wout van Aert, victime de multiples fractures, une chicane va bien être mise en place en amont de la mythique Trouée d'Arenberg, que le peloton empruntera, dimanche 7 avril, sur Paris-Roubaix.

"On a reçu le feu vert de la préfecture pour valider le dispositif prévu", a fait savoir à l'AFP le directeur de la course, Thierry Gouvenou, à quatre jours de "la Reine des classiques", la course d'un jour la plus convoitée du plateau. Ce dispositif, destiné à ralentir les coureurs, par mesure de précaution, sera positionné juste avant d'attaquer ce passage stratégique aux pavés bombés et glissants, classé cinq étoiles, synonyme de sa difficulté extrême.

Après le passage de la voie ferrée, juste avant le secteur sinueux, ils vont ainsi "contourner l'îlot pour aborder la Trouée à une vitesse d'environ 25 km/h", contre plus du double habituellement (60 km/h), a détaillé le patron de Paris-Roubaix. "Dans le long terme, on va réfléchir à un dispositif plus fluide, mais vu le délai imparti, c'était la meilleure solution", a-t-il tenu à préciser.

Une solution provisoire pour répondre aux préoccupations du peloton. "En ce moment, les coureurs sont sacrément traumatisés", avait-il souligné, la veille, lors de la reconnaissance des pavés. "Je leur ai écrit que ça (la chicane, ndlr) pouvait poser des soucis, notamment parce qu'il y aurait un coup de frein plus important. On m'a répondu : on préfère freiner fort au risque de chuter sur du goudron plutôt que d'entrer dans la Trouée d'Arenberg à 65 km/h."

"Sans l'entrée, ce n'est pas la Trouée"

Un avis que ne partage pas Mathieu van der Poel, lauréat de Paris-Roubaix l'an dernier et accessoirement petit-fils du regretté Raymond Poulidor. Pas plus que Mathis Louvel, qui court sous les couleurs de la Cofidis. "La Trouée sans l'entrée, ce n'est pas la Trouée", a-t-il pesté, avant de retirer son message sur X. "Un freinage à 60 km/h sur les rails, c'est encore plus dangereux." "Tout le monde va vouloir être placé avant le premier virage", a alerté Cédric Vasseur, le manager de l'équipe régionale de l'étape, cité par nos confrères de La Voix du Nord. "Ça va frotter comme des malades (...), ce sera le plus dangereux, et ça va aller encore plus vite".

Mais s'il y a les mécontents, ou les dubitatifs, c'est selon, il y a aussi ceux qui se réjouissent de cette chicane, qui va couper leur élan, à l'image de Dylan van Baarle, vainqueur du "Monument" en 2022, qui a posté sur le réseau social deux émojis de prière en guise de remerciement.

"Cette Trouée fait peur à tout le monde. On arrive à grande vitesse et tout le monde veut être dans les 20 premiers. C'est une vraie guerre du placement", a indiqué à l'AFP Julien Jurdie, directeur sportif de l'équipe Décathlon-AG2R, "favorable" à ce dispositif. "Quand tu es coureur, tu fermes les yeux et tu fais une prière. (...) Faire une descente à 75/80 km/h sous la flotte à frotter pour avoir le meilleur placement possible, tu peux finir à l'hôpital. C'est un sport dangereux." Quoi qu'il en soit, secousses et souffrances sont garanties.