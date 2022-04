Paris-Roubaix : au Nord, c'était les masos

Un aperçu de l'enfer. Voilà ce à quoi auront droit les 170 coureurs sur les pavés de Paris-Roubaix, ce dimanche, l'une des plus vieilles classiques du Nord. Bras qui tremblent, selle qui tape les fesses et tension permanente pour éviter les chutes : un calvaire de six heures, pour les plus rapides. ''Paris-Roubaix, c'est une connerie'', s'était emporté en 1981 Bernard Hinault, pourtant vainqueur. ''S'il faut être fou pour vouloir gagner Paris-Roubaix ? Non, il faut juste l'aimer'', nous racontait Gilbert Duclos-Lassalle, double vainqueur de ''l'enfer du Nord'' en 1992 et 1993.

Plus que d'amour, c'est plutôt de volonté dont il est question. ''C'est une super épreuve mais il faut y aller le couteau entre les dents, prévenait de son côté Stéphane Augé, qui n'a jamais vu le Vélodrome de Roubaix malgré deux tentatives. C'est nerveux, il faut toujours être bien placé. C'est vraiment particulier, pour les coureurs comme pour les mécanos et les directeurs sportifs.''