"Un rêve qui devient réalité" : la cycliste canadienne Alison Jackson remporte Paris-Roubaix femmes

C'est de loin la plus belle victoire de la carrière de la Canadienne, très active dans l'échappée. "C'est irréel, je n'ai pas de mots. C'est un rêve qui devient réalité", a-t-elle déclaré, chavirée par l'émotion. "J'avais envie de peser sur cette course, d'être à l'avant. Dans ce genre de course, il faut éviter la malchance, ça aurait été dommage de perdre après une si longue échappée." La cycliste a esquissé quelques pas de danse sur la pelouse du vélodrome juste après son arrivée.

En octobre dernier, Alison Jackson s'était classée 18e lors de la course en lignes dames des Championnats du monde de cyclisme samedi organisés à Wollongong, en Australie.