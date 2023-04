Paris-Roubaix : la Trouée d'Arenberg, les pavés de l'enfer

Tape-cul, casse-gueule... Tout a été dit et écrit sur la Trouée (ou la Tranchée) d'Arenberg. Plus souvent en mal qu'en bien. Pourtant, c'est là, dans ce tord-boyaux sale et glissant aux pavés d'un autre temps, irréguliers, cabossés et disjoints, où se construit, depuis désormais plus d'un demi-siècle, la légende centenaire de Paris-Roubaix. La drève des Boules d'Hérin, de son vrai nom, est un haut-lieu mythique du cyclisme, un secteur sinueux habité par l'Histoire, qui donne tout son sens au surnom donné à "la Reine des classiques", l'une des courses d'un jour les plus convoités : "l'Enfer du Nord".

Placée loin de l'arrivée - à un peu moins de 100 kilomètres - au vélodrome de Roubaix, la saignée dans la forêt d'Arenberg, où les coureurs arrivent lancés à près de 60 km/h, dans un faux plat descendant, fait peur autant qu'il fascine. Dans ce tape-cul de 2300 mètres, hors normes, le danger atteint des sommets inégalés. Classée cinq étoiles, synonyme de difficulté extrême, la ligne droite figure, avec le Mons-en-Pévèle et le Carrefour de l'Arbre, parmi les trois secteurs pavés (sur les 29 empruntés) les plus redoutables.

Bien souvent, c'est en arpentant les premiers pavés de l'étroite route forestière que le peloton explose et se disperse. Même les plus chevronnés ne sont pas à l'abri de se faire piéger. Un calvaire où le "Monument" ne se gagne pas, mais là où on peut le perdre.