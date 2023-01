Cyclisme : les adieux à la route de Peter Sagan, star du public et du peloton

Le compte à rebours est donc enclenché. À la fin de l'année, "Peto" fera ses grands adieux au cyclisme sur route et, quelques mois plus tard, au vélo tout court. Il reste 18 mois, et pas un de plus, aux fans pour profiter de ce coureur définitivement à part dans le peloton. Dans l'Histoire, le natif de Žilina restera comme l'un des plus grands sprinteurs. Polyvalent, endurant et surtout toujours bien placé, il a trusté les podiums des plus grandes courses tout au long de la décennie écoulée. S'il ne gagne pas toujours, ce qui le confère une part d'humanité aux yeux du public, il a souvent levé les bras sur la ligne d'arrivée.