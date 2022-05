Cyclisme : "Si ça continue à ce rythme, le Tour de France est toujours possible", espère Alaphilippe

De quoi espérer être présent sur les routes du Tour de France (1-24 juillet) ? Le champion du monde ne ferme pas la porte. "L'option du Tour de France est toujours ouverte, elle est toujours dans mon esprit", a-t-il déclaré. "Mais il est vraiment important que nous ne précipitions rien et que nous continuions à être patients". En attendant, le Français de 29 ans a rejoint ses équipiers en stage dans le sud de l'Espagne, en Sierra Nevada. "Bien sûr, je ne peux pas encore faire le même travail que tous les gars ici car j'ai besoin de temps pour m'entraîner et retrouver ma forme" mais "chaque jour, je m'améliore et j'espère continuer comme ça", souligne le puncheur.