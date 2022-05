Tour de France 2022 : la participation de Julian Alaphilippe "relève du contre-la-montre"

S'il venait à ne pas être remis à temps, toute la stratégie de Quick-Step serait impactée. Seule certitude : le récent vainqueur de Liège-Bastogne-Liège, Remco Evenepoel, qui a prévu de disputer le Tour d'Espagne fin août, ne changera pas ses plans initiaux pour prendre le leadership de son équipe sur l'épreuve-reine. "Non, on ne va pas faire ça. Nous n'y avons même pas encore pensé. Et cela n'arrivera pas", a-t-il affirmé dans l'émission belge Extra Time Koers. "Le calendrier est fixé. L'année dernière, nous avons fait l'erreur de trop changer de programme." Un remplacement au pied levé aussi écarté par Patrick Lefevere.

"Un Tour de France avec ou sans (Julian Alaphilippe) fait une grande différence, commercialement, mais aussi sportivement", a soutenu le patron de la formation belge, qui connaît la capacité de son coureur, vainqueur de six étapes du Tour, meilleur grimpeur 2018, en jaune pendant 14 jours et lauréat du prix du super-combatif en 2019, de se transcender. Pour le public français, sur les bords de routes ou devant leur télévision, avec ou sans lui, le Tour n'aura pas non plus la même saveur.