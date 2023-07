Tour de France 2023 : après 180 kilomètres en tête, Kasper Asgreen vainqueur à Bourg-en-Bresse devant les sprinteurs

Avec un tel tracé plat (189 kilomètres) et la fatigue importante de la fin de troisième semaine de compétition, il fallait vraiment puiser dans ses ressources physiques et mentales pour se glisser dans l'échappée du jour – encore davantage, s'ils comptaient conserver un mince espoir de l'emporter. Depuis le début de cette édition 2023, aucune étape de plaine n'avait échappé aux sprinteurs, avec quatre victoires de Jasper Philipsen et une de Mads Pedersen (Lidl-Trek). Trois hommes se sont tout de même mis en tête de relever le défi, en s'échappant dès le premier kilomètre de course : Kasper Asgreen (Soudal-Quickstep), Victor Campenaerts (Lotto-Dstiny) et Jonas Abrahamsen (Uno-X).