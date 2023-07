Tour de France 2023 - "C'est l'effet Netflix" : les organisateurs s'avouent "débordés" après l'incident du col de la Loze

"Il va falloir qu'on se pose pour trouver des solutions, peut-être revoir la taille de 'l'échelon course' (règles qui régissent le fonctionnement des véhicules suiveurs en course, ndlr)", pour éviter que de tels incidents se reproduisent, a réagi auprès de l'AFP le directeur technique de l'épreuve, Thierry Gouvenou, avant le départ de la 18e étape. "Il va falloir se remettre en cause."

Bien qu'ils assument leurs responsabilités dans les récents événements, les organisateurs confient qu'ils se retrouvent "dépourvus". "On se fait déborder par un nouveau public qu'on n'attendait pas", a avoué l'architecte du Tour. "Ça doit être l'effet Netflix (qui vient de consacrer une série à la Grande Boucle, ndlr) ou l'intensité du duel Pogacar-Vingegaard, mais on se retrouve un peu dépourvus. On avait des points durs avant comme l'Alpe d'Huez et le Ventoux. Mais là c'est partout, partout."