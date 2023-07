Tour de France 2023 : coup double pour Vingegaard, qui remporte la 16e étape et distance Pogacar au général

A priori, le tracé de ce chrono entre Passy et Combloux (Haute-Savoie), long de 22,4 kilomètres, n'était pas forcément propice aux spécialistes de l'exercice. Et pour cause, les organisateurs avaient décidé d'agrémenter le parcours avec l'ascension de la côte de Domancy, à la pente assez raide. Dès le début d'après-midi, les coureurs se sont élancés les uns après les autres, le dernier du classement général étant le premier à prendre le départ. Les favoris du top 10 n'ont pris la route que vers la fin de journée, laissant longtemps le Français Rémi Cavagna (Soudal-QuickStep) en tête du classement de l'étape du jour, ayant bouclé le circuit en 35'42''.