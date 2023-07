Tour de France 2023 : "Je ne prendrais rien que je ne donnerais pas à ma fille", se défend Jonas Vingegaard

Ce n'est la première fois qu'il est interrogé à ce sujet. Le week-end dernier, à l'arrivée de la 15e étape, le leader du classement général avait expliqué "comprendre les questionnements". "C'est vrai que nous allons vite, plus vite même qu'eux", avait-il reconnu, en référence à certains de ses illustres prédécesseurs, convaincus de dopage. "Le matériel, la nutrition, l'entraînement, tout a changé et cela explique que les performances s'améliorent. Mais c'est bien d'être sceptique." L'an dernier déjà, il avait garanti "être propre" et "ne rien prendre d'illégal". "Tout ce que je peux dire, c'est que je ne prends rien."