Tour de France 2023 : le Danois Jonas Vingegaard remporte la Grande Boucle pour la deuxième fois

Et de deux pour Jonas Vingegaard. Le coureur danois de l'équipe Jumbo-Visma, déjà vainqueur en 2022, remporte la 110e édition du Tour de France, rythmée par son duel acharné avec Tadej Pogacar. La 21e et dernière étape de la Grande Boucle s'est terminée ce dimanche 23 juillet par son traditionnel sprint sur les Champs-Élysées, remporté par le Belge Jordi Meeus.

Avec 7 minutes et 29 secondes d'avance sur son dauphin Pogacar au départ de Saint-Quentin-en-Yvelines, plus large écart depuis 2014, la victoire au classement général était quasiment assurée pour Jonas Vingegaard. La manière autoritaire avec laquelle le leader de Jumbo-Visma a assommé le Tour 2023 tranche avec sa silhouette fluette et son caractère timide.