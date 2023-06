Tour de France 2023 : pourquoi la Grande Boucle part de Bilbao ?

"On aura tout ce qui fait le Tour de France", a promis le directeur de la course, d'après qui la volonté politique, la beauté des paysages et l'enthousiasme populaire sont "les trois éléments déterminants" pour être estampillée ville du Grand Départ. Des cases que Bilbao coche, avec "un terrain sportif extraordinaire", "la beauté du décor", "les références à la géographie, l'histoire et la culture", avec deux passages à Guernica, immortalisée par Picasso, et "l'enthousiasme du public" basque.