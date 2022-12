Contre-la-montre et arrivée à Nice : une fin de Tour de France inédite pour 2024

Que le Tour de France arrive à Nice était acté depuis un moment, alors que les Jeux de Paris (26 juillet-11 août) vont chambouler le programme sportif estival cette année-là. Ce n'en est pas moins une petite révolution puisque la plus célèbre course de cyclisme du monde s'est, à l'exception des deux premières éditions en 1903 et 1904, jusque-là toujours terminée à Paris. D'abord au Parc des Princes, puis au vélodrome de la Cipale et depuis 1975 sur les Champs-Élysées.

Pour cette 111ᵉ édition du Tour, les organisateurs promettent ainsi un "week-end final en feu d'artifice" avec d'abord, le samedi, une étape "orientée montagne" au départ de Nice. Puis, le lendemain, en guise d'ultime juge de paix, un contre-la-montre individuel, 35 ans après celui entre Versailles et les Champs Élysées en 1989, une édition restée dans toutes les mémoires.