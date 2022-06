Greg LeMond, triple vainqueur du Tour de France, révèle être atteint d'une leucémie

Il ne sillonnera pas les routes de France cet été. Greg LeMond, le seul Américain à figurer au palmarès du Tour (1986, 1989, 1990), Lance Armstrong ayant été déchu de tous ses sept titres et maillots jaunes, a annoncé qu'il renonçait à venir cette année sur la Grande Boucle. L'ex-double champion du monde sur route (1983 et 1989), qui fêtera ses 61 ans le 26 juin prochain, a révélé, jeudi 2 juin, souffrir d'une leucémie chronique. En raison du traitement qu'il doit suivre pour soigner sa maladie, le consultant ne pourra pas tenir sa place au départ de la course, qui sera donné le 1er juillet, depuis Copenhague, au Danemark.

"Le but de cette déclaration est de vous faire savoir qu'on m'a diagnostiqué une leucémie myéloïde chronique. Heureusement, c'est un type de cancer qui peut être soigné, et c'est un type de leucémie qui ne met pas la vie en danger et qui n'est pas non plus invalidante", a écrit sur son site internet le premier non-Européen à avoir remporté le Tour de France. "J'avais connu quelques semaines de fatigue qui m'ont incité à me soumettre à un contrôle comprenant des analyses de sang. (...) Personne ne veut jamais entendre le mot 'cancer'. Mais c'est un grand soulagement, maintenant, de savoir pourquoi je me sentais mal."