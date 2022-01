"Mes jambes sont sauvées" : les premiers mots de Philippe Boutron, gravement blessé sur le Dakar

De l'explosion, Philippe Boutron garde des bribes de souvenirs. Il est sorti de l'hôtel, où il venait de passer la nuit, et puis s'est assis derrière le volant pour se rendre, avec son équipage, aux vérifications techniques d'avant-course. C'est là qu''"il y a eu "un gros choc". "On ne s'y attendait pas du tout", a-t-il raconté. "La bombe a été mise" sous le pédalier de la voiture d'assistance "et j'ai pris le plancher sous les jambes". A-t-il pensé tout de suite à un engin explosif ? "Non, sur le coup, on ne savait pas."

Malgré les dénégations des autorités saoudiennes, la thèse de l'attentat est depuis défendue par les proches et l'équipe du pilote. Une hypothèse depuis prise au sérieux par le Quai d'Orsay. Le 4 janvier, cinq jours après les faits, le parquet national antiterroriste français (Pnat) a ouvert une enquête préliminaire pour "tentative d'assassinats en relation avec une entreprise terroriste". Les enquêteurs de la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI) ont interrogé "tout le monde", a confirmé Philippe Boutron, qui a lui-même été entendu "deux fois", "pour élucider" ce qu'il nomme être "un attentat".