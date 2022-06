Roland-Garros : Nadal qualifié pour sa 14ᵉ finale après l'abandon de l'Allemand Zverev

Rafael Nadal n'est plus qu'à une victoire d'un 22e Grand Chelem record : l'Espagnol s'est qualifié ce vendredi pour la finale de Roland-Garros après un match écourté. Blessé à la cheville droite, Alexander Zverev a en effet été contraint à l'abandon avant le tie-break du deuxième set. Il s'est violemment tordu la cheville droite en bout de course à la suite de son ultime frappe et a été évacué du court en fauteuil roulant, en larmes, avant d'y revenir, avec des béquilles, pour officialiser son abandon.

"C'est très dur, je suis très triste pour lui", a réagi Rafael Nadal. "Il jouait un tournoi incroyable, je sais combien il se bat pour gagner un Grand Chelem. Il n'a vraiment pas eu de chance, mais je suis sûr qu'à l'avenir il va en gagner, et pas un, mais beaucoup plus." "Bien sûr être en finale de Roland-Garros une fois de plus est un rêve, mais en même temps, que ça se termine comme ça, le voir pleurer dans les vestiaires, c'est un moment très difficile", a-t-il ajouté.