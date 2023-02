Démission de Noël Le Graët : la FFF se dit victime d'un "dénigrement disproportionné" dans l'audit

Par ailleurs, "la FFF regrette aussi le défaut de réelle procédure contradictoire et l'absence de prise en compte des nombreuses observations formulées par la Fédération sur les sujets qui la concernent en matière de gouvernance et de lutte contre les violences sexistes et sexuelles", ajoute-t-elle dans un long communiqué. La "triple F" s'engage toutefois à "retenir toutes les recommandations utiles de cet audit", dans un contexte où les enquêteurs avaient épinglé une "politique de lutte contre les violences sexistes et sexuelles dans le réseau fédéral" manquant "d'efficacité et d'efficience".

Selon les conclusions de l'audit, la "3F" était mise en cause sur sa gouvernance "au pouvoir très concentré, sans réel débat, ne favorisant pas l'expression politique des oppositions au sein de ses organes". Le comité exécutif y était clairement visé en étant "avant tout identifié comme un lieu de constats et de consensus". "La FFF va poursuivre les travaux de réforme de sa gouvernance dans le cadre de la Loi du 2 mars 2022. Ces travaux avaient été entrepris avant même le début de l’audit", indique-t-elle.