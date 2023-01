Départ chaotique pour le 10 kilomètres de Valence, Alice Finot pris dans une chute collective

En tête de peloton, Yalemzerf Yehualaw a échoué à quatre secondes près de battre son propre record du monde, en remportant la course en 29 minutes 19 secondes (corrigé après avoir été annoncé en 29:18 par l'organisation). L'Éthiopienne, âgée de 23 ans, avait établi le record du monde de la distance en 29 minutes 14 secondes, en février 2022 à Castellon, en Espagne. Sur un parcours rapide, elle est passée en 14 minutes et 47 secondes à mi-course, aidée par des meneurs d'allure, avant d'accélérer encore pour gagner largement la course avec une vitesse proche de 2 minutes et 55 secondes au kilomètre en moyenne. Elle signe tout de même la deuxième meilleure performance de tous les temps sur la distance.

Du côté des hommes, le Kényan Weldon Kipkirui Langat s'est imposé en 26 minutes et 54 secondes. Le Français Jimmy Gressier a amélioré pour sa part son record personnel d'une seconde, en atteignant la ligne d'arrivée en 27 minutes et 40 secondes.