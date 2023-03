Bayern Munich-PSG : sur quelle chaîne et à quelle heure suivre le match ?

De leurs côtés, les coéquipiers de Kingsley Coman ont fait le plein de confiance en s'imposant sur la pelouse de Stuttgart samedi (2-1), gardant ainsi la tête de la Bundesliga. Le Bayern est d'autant plus en verve que Sadio Mané sera de la partie. Le "vice-Ballon d'or 2022" est de retour progressivement sur les terrains depuis fin février, après une blessure au péroné qui l'avait privé de Mondial.

Ce match retour, comptant pour les 8es de finale de la plus prestigieuse compétition de club, sera commenté en direct sur TF1info, et sera diffusé, mardi 8 mars, sur Canal+ et RMC Sport 1 à partir de 21h.