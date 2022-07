XV de France : comment suivre les deux test-matches au Japon ?

La tournée au Japon du XV de France débute ce week-end. Pour la première fois depuis le Grand Chelem des Bleus dans le Tournoi des six nations, les téléspectateurs peuvent suivre en clair le choc entre le XV de France emmené par Charles Ollivon et les toujours surprenants Brave Blossoms en clair le 2 juillet à 7h30 heure française. La rencontre se dispute dans la touffeur du Toyota Stadium d’Aichi, où il fait 35 degrés et près de 50% d'humidité.

Le 2e test-match est programmé le 9 juillet à 7h50. Ces deux temps forts sont commentés par François Trillo et l'ancien talonneur international Benjamin Kayser, qui ont déjà officié sur TF1 lors de la dernière coupe du monde en 2019. Le XV de France peut, à l'occasion de cette tournée au pays du Soleil levant, égalé son record absolu de victoires d'affilées (10), obtenus entre 1931 et 1937, comme le rappelle Rugbyrama.