EN DIRECT - Coupe du monde 2022 : Sadio Mané forfait !

OLIVIER GIROUD SUR UN ÉVENTUEL STATUT DE REMPLAÇANT





"Être professionnel, c'est se préparer comme si on allait commencer le match. Être prêt à chaque instant à être appelé et entrer sur le terrain, c'est crucial pour l'équipe", a jugé Olivier Giroud. "La préparation doit rester la même. Plus on avancera dans la compétition, plus les corps seront mis à rude épreuve et l'impact des joueurs qui rentreront en jeu sera de plus en plus décisif. Il devra l'être", a-t-il souligné. "C'est important d'être prêt à apporter sa pierre à l'édifice", assène le buteur de l'AC Milan.