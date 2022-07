EN DIRECT - Euro 2022 : revancharde, l'Allemagne entame sa compétition avec un choc contre le Danemark

C'est le premier gros match de la compétition. Sur le déclin pour de nombreux observateurs, l'Allemagne entame ce vendredi (21h00, en direct sur TMC) sa compétition contre le Danemark, finaliste en 2017. Si elle ne semble plus aussi dominatrice que dans les années 2000 (championne d'Europe en 2001, 2005, 2009 et 2013, championne du monde en 2003 et 2007, championne olympique en 2016), la Mannschaft avance dans l'ombre, mais pas sans ambition.

"Oui, nous allons nous battre pour le titre", clame la sélectionneuse Martina Voss-Tecklenburg. "Si nous rentrons bien dans notre tournoi, je suis convaincue que beaucoup de choses nous sont possibles. Nous serons à nouveau dans la pochette-surprise: je nous crois capables de beaucoup", prédit-elle.