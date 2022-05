EN DIRECT - 38e et dernière journée de L1 : course à l'Europe, lutte pour le maintien, annonce de Mbappé... Suivez le multiplex avec nous

Après un an d'efforts, la Ligue 1 rend son verdict. Ce samedi soir, à compter de 21h, les vingts clubs du championnat de France s'affrontent une dernière fois dans le cadre de la 38e et dernière journée. Si le Paris Saint-Germain a d'ores et déjà préparé le feu d'artifice qui va célébrer le titre de champion de France, le Parc des Princes attend surtout les premiers mots de Kylian Mbappé. L'attaquant parisien, en fin de contrat en juin et annoncé avec insistance au Real Madrid, pourrait profiter de l'occasio pour officialiser sa prolongation au sein du club de la capitale.