EN DIRECT - Dortmund-PSG : une autoroute vers la finale pour Paris ?

De retour dans le dernier carré de la Ligue des champions, une première depuis 2021, le PSG entrevoit "la Coupe aux grandes oreilles". Mais, sur la voie royale qui pourrait le mener à Wembley, le mois prochain, le club parisien va devoir écarter le Borussia Dortmund, un adversaire largement à sa portée qu'il a déjà battu cette saison. Cette demi-finale aller est à suivre en notre compagnie, mercredi 1ᵉʳ mai, à partir de 21h.

Luis Enrique l'assure : son PSG "est prêt, prêt à gagner les deux matchs." Sacré champion de France le week-end, pour la 12ᵉ fois de son histoire, le club de la capitale a encore envie de "rêver plus grand", comme le dit son slogan.

Toujours en course pour le triplé, la bande à Kylian Mbappé, qui jouera la finale de la Coupe de France (le 25 mai, face à Lyon), s'attaque, mercredi 1ᵉʳ mai (à 21h, en live commenté sur TF1info), au grand défi des demi-finales de la Ligue des champions, ultime marche à franchir pour espérer soulever "la Coupe aux grandes oreilles", dans un mois, à Wembley.

Galvanisés par la folle remontée contre le Barça (2-3, 1-4) en quarts de finale, les Parisiens vont aborder la double confrontation face au Borussia Dortmund, un adversaire qu'ils ont déjà battus en poules cette saison, avec un supplément de confiance. Au Signal Iduna Park, face au stratosphérique "Mur jaune", tribune unique en Europe, les partenaires d'Ousmane Dembélé vont tout faire pour prolonger l'euphorie collective. Et pour cause : un succès dans la Ruhr ouvrirait à Paris la route vers la finale, avant le match retour bouillant (le 7 mai, à 21h) au Parc des Princes.

"Il y a la motivation de faire quelque chose qui n'a jamais été fait en France, marquer l'histoire du club, de la ville et si ça peut être pour le pays, tant mieux", a lâché Luis Enrique en amont de cette demi-finale aller. "On en parlait dans le vestiaire, on se disait qu'il ne faut rien lâcher maintenant. C'est le moment le plus important et décisif de la saison qui arrive", a insisté son capitaine Marquinhos, qui fait une promesse aux supporters du PSG : "La Ligue des champions, elle est là, on va aller la chercher !" Il ne leur reste plus qu'à.

A VENIR Demi-finales - Ligue des champions Le 1 mai 2024 , Signal Iduna Park, à Dortmund (Allemagne) Borussia Dortmund PSG 0 - 0

Suivez ci-dessus la demi-finale aller de la Ligue des champions Borussia Dortmund-PSG en live commenté.