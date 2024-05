EN DIRECT - Dortmund-PSG : une autoroute vers la finale pour Paris ?

De retour dans le dernier carré de la Ligue des champions, une première depuis 2021, le PSG entrevoit "la Coupe aux grandes oreilles". Mais, sur la voie royale qui pourrait le mener à Wembley, le mois prochain, le club parisien va devoir écarter le Borussia Dortmund, un adversaire largement à sa portée qu'il a déjà battu cette saison. Cette demi-finale aller est à suivre en notre compagnie, mercredi 1ᵉʳ mai, à partir de 21h.

A VENIR Demi-finales - Ligue des champions Le 1 mai 2024 , Signal Iduna Park, à Dortmund (Allemagne) Borussia Dortmund PSG 0 - 0 AVANT-MATCH 📸 À deux heures du coup d'envoi, les supporters de Dortmund commencent à peuple le Signal Iduna Park. AVANT-MATCH 📸 Les 4000 supporters parisiens qui ont fait le déplacement font monter l'ambiance à Dortmund. AVANT-MATCH Pour se hisser à ce stade de la compétition, les deux formations ont terminé aux deux premières positions de la poule F. Ce sont les Allemands qui ont terminé en tête (11 points), devant les Français (8 points) qui n'ont devancé les Italiens de l'AC Milan qu'à la différence de buts.

Par la suite, le PSG a haussé son niveau de plusieurs crans et éliminé la Real Sociedad (2-0, 2-1) puis le FC Barcelone (2-3, 4-1). Dans le même temps, le BVB s'est débarrassé du PSV Eindhoven (1-1, 2-0) puis de l'Atletico de Madrid (1-2, 4-2). AVANT-MATCH 📊 Le Borussia Dortmund a remporté six de ses 12 derniers matches à élimination directe à domicile en Ligue des champions (un nul, cinq défaites). Malgré le "Mur jaune", le Signal Iduna Park est donc loin d'être une forteresse imprenable... AVANT-MATCH Découvrez le vestiaire des Parisiens. AVANT-MATCH Très performant dernièrement avec le PSG (1 but, 3 passes décisives lors de ses cinq derniers matchs), Bradley Barcola pourrait faire le voyage avec l'équipe de France en Allemagne cet été... EURO 2024 Euro 2024 : Didier Deschamps ouvre les portes de l'équipe de France à Bradley Barcola AVANT-MATCH Le PSG a joué 14 matchs de coupes européennes outre-Rhin, face aux clubs allemands (6 matchs contre le Bayern Munich, 3 contre le Borussia Dortmund, 2 contre le RB Leipzig, 1 contre Wolfsburg, 1 contre le Bayer Leverkusen et 1 contre Schalke 04). Le club de la capitale affiche un bilan mitigé de 4 victoires, 3 nuls et 7 défaites lors de ces déplacements. AVANT-MATCH Après Barcelone, Ousmane Dembélé s'apprête à remettre les pieds à Dortmund. "Dembouz" va retrouver le Borussia, qu'il a quitté précipitamment en 2017 après une seule saison. Des fans aux dirigeants, le club allemand lui en veut toujours. Sports Dortmund-PSG : Dembélé, l'ex que le Borussia n'a pas pardonné AVANT-MATCH Aucun joueur ni du PSG ni du Borussia Dortmund n'est sous la menace d'une suspension pour le match retour. Comme le stipule le règlement de la Ligue des champions, les compteurs ont été remis à zéro à l'entame du carré final. Seul un carton rouge priverait un joueur d'une demi-finale retour. AVANT-MATCH À l'heure d'attaquer le sprint final en Ligue des champions, le PSG apparaît plus uni que jamais. Sous la houlette de Luis Enrique, Paris a délaissé ses individualités pour se construire une force collective. Une évolution qui pourrait faire toute la différence avant sa demi-finale aller de Ligue des champions. Sports Comment le PSG "bling-bling" est devenu "une famille" avant d'affronter Dortmund AVANT-MATCH Le PSG participe sa 4e demi-finale de Ligue des champions. Le club de la capitale s'est qualifié une fois (en 2020, contre l'Atalanta Bergame) pour deux éliminations (en 1995, contre l'AC Milan ; et en 2021, contre Manchester City). AVANT-MATCH L'ambiance monte dans le centre-ville de Dortmund. AVANT-MATCH Plus de 4000 supporters du PSG ont fait le déplacement à Dortmund pour soutenir le club de la capitale. Ils seront ce soir au Signal Iduna Park pour encourager la bande de Marquinhos. AVANT-MATCH Le PSG retrouve le Borussia Dortmund pour la troisième fois cette saison, avec une double confrontation en poules. Bilan : une victoire à domicile (2-0) et un nul à l'extérieur (1-1). AVANT-MATCH Face au virage qui accueillera les supporters du PSG va se dresser le mythique "Mur jaune", dont la passion grise les joueurs du Borussia Dortmund à chaque match à domicile. Dans cette tribune ô combien légendaire, la plus grande et sans doute l'une des plus bruyantes d'Europe, bat le "cœur" du club de la Ruhr. Un 12e homme plus qu'hostile qui n'a qu'un seul objectif : malmener l'adversaire pour le faire déjouer. Sports Dortmund-PSG : le "Mur jaune", bien plus qu'un 12e homme AVANT-MATCH Luis Enrique et son staff se sont octroyés une petite balade matinale à proximité de l'hôtel où loge le PSG. Le coach espagnol s'est même arrêté pour prendre quelques selfies avec des supporters parisiens, venus encourager l'équipe. AVANT-MATCH L'arbitre anglais Anthony Taylor sera au sifflet de cette demi-finale aller. L'officiel de 45 ans a dirigé le PSG lors du quart de finale aller perdu contre le Barça (2-3). Avant cette défaite, il avait plutôt réussi aux Parisiens (quatre victoires et un nul). undefinedundefinedAFP AVANT-MATCH Sur les quatre rencontres disputées depuis 2020, le PSG l'a emporté deux fois, a concédé un nul et s'est incliné une fois face au Borussia Dortmund. Cette saison, lorsque les deux clubs se sont croisés en phase de poules, Paris a gagné au Parc des Princes (2-0) et arraché le nul en Allemagne (1-1). AVANT-MATCH Le onze probable du Borussia Dortmund : Kobel - Ryerson, Hummels (ou Süle), Schlotterbeck, Maatsen - Can (capitaine), Sabitzer - Sancho, Brandt, Adeyemi - Füllkrug.

Le onze probable du PSG : Donnarumma - Hakimi, Marquinhos (capitaine), Hernandez, Nuno Mendes (ou Beraldo) - Zaïre-Emery, Vitinha, Fabian Ruiz - Dembélé, Mbappé, Barcola. AVANT-MATCH Deux clubs tricolores, le PSG en Ligue des champions et l'OM en Ligue Europa, sont au rendez-vous du dernier carré des compétitions européennes. Pour les deux ennemis jurés, le plus beau reste encore à écrire... au grand bonheur du football français. Et ça commence ce soir pour Paris. Sports Le PSG et l'OM en demi-finales des Coupes d'Europe : et si c'était l'année des clubs français ? AVANT-MATCH Le PSG lui sera au complet, avec 24 joueurs convoqués pour affronter les Borussen. À l'exception de Presnel Kimpembe et Sergio Rico, convalescents, tout le monde est apte côté parisien. Préservé la veille lors du dernier entraînement, une simple précaution du staff, Nuno Mendes est disponible. AVANT-MATCH Pour le choc face au club parisien, le coach allemand Edin Terzic va pouvoir compter sur un renfort de poids : Sébastien Haller. Annoncé forfait pour la réception du champion de France, le récent vainqueur de la CAN avec la Côte d'Ivoire est finalement bien présent dans le groupe du Borussia Dortmund. AVANT-MATCH Désormais assuré du titre de champion de France, le PSG repart en campagne sur la scène européenne. Le club de la capitale, enivré par sa remontée contre le Barça en quarts, joue pour une place en finale, qu'il rêve d'atteindre à nouveau après 2020. Sports Dortmund-PSG : à quelle heure et sur quelle chaîne suivre la demi-finale aller de Ligue des champions ? BIENVENUE Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur TF1info pour suivre la demi-finale aller de la Ligue des champions entre le Borussia Dortmund et le Paris Saint-Germain. Le coup d'envoi de la rencontre sera donné à 21h par l'arbitre anglais Anthony Taylor, dans l'antre du Signal Iduna Park (ex-Westfalenstadion).

Luis Enrique l'assure : son PSG "est prêt, prêt à gagner les deux matchs." Sacré champion de France le week-end, pour la 12ᵉ fois de son histoire, le club de la capitale a encore envie de "rêver plus grand", comme le dit son slogan.

Toujours en course pour le triplé, la bande à Kylian Mbappé, qui jouera la finale de la Coupe de France (le 25 mai, face à Lyon), s'attaque, mercredi 1ᵉʳ mai (à 21h, en live commenté sur TF1info), au grand défi des demi-finales de la Ligue des champions, ultime marche à franchir pour espérer soulever "la Coupe aux grandes oreilles", dans un mois, à Wembley.

Galvanisés par la folle remontée contre le Barça (2-3, 1-4) en quarts de finale, les Parisiens vont aborder la double confrontation face au Borussia Dortmund, un adversaire qu'ils ont déjà battus en poules cette saison, avec un supplément de confiance. Au Signal Iduna Park, face au stratosphérique "Mur jaune", tribune unique en Europe, les partenaires d'Ousmane Dembélé vont tout faire pour prolonger l'euphorie collective. Et pour cause : un succès dans la Ruhr ouvrirait à Paris la route vers la finale, avant le match retour bouillant (le 7 mai, à 21h) au Parc des Princes.

"Il y a la motivation de faire quelque chose qui n'a jamais été fait en France, marquer l'histoire du club, de la ville et si ça peut être pour le pays, tant mieux", a lâché Luis Enrique en amont de cette demi-finale aller. "On en parlait dans le vestiaire, on se disait qu'il ne faut rien lâcher maintenant. C'est le moment le plus important et décisif de la saison qui arrive", a insisté son capitaine Marquinhos, qui fait une promesse aux supporters du PSG : "La Ligue des champions, elle est là, on va aller la chercher !" Il ne leur reste plus qu'à.

Suivez ci-dessus la demi-finale aller de la Ligue des champions Borussia Dortmund-PSG en live commenté.