EN DIRECT - PSG-OM : les Marseillais veulent renverser l'ogre parisien

À noter les nombreux absents de part et d'autre. Leonardo Balerdi (épaule), Konrad De la Fuente (genou) et Alvaro Gonzalez (écarté) manqueront à l'appel pour les visiteurs, au même titre que le buteur polonais Arkadiusz Milik. Les locaux dénombrent, eux, les forfaits d'Abdou Diallo (réathlétisation), Ander Herrera, Layvin Kurzawa (reprise), Julian Draxler (genou) et Leandro Paredes (pubalgie). En revanche, Keylor Navas et Angel Di Maria font leur retour et sont aptes pour le match.