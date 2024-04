EN DIRECT - Bayern Munich-Real Madrid : deux géants pour une place en finale de la Ligue des champions

Le Bayern Munich reçoit le Real Madrid ce mardi (21h), en demi-finale aller de la Ligue des champions. Cette confrontation s'est imposée comme un véritable classique du football continental, entre deux formations qui pèsent à elles seules 20 titres dans la compétition. Suivez la rencontre en notre compagnie.

La campagne européenne entre dans son dernier virage. Après s'être respectivement défaits d'Arsenal et de Manchester City, le tenant du titre, le Bayern Munich et le Real Madrid s'affrontent en demi-finale de la Ligue des champions. Un duel 20 étoiles, soit le nombre de titres dans la compétition que totalisent ces deux mastodontes, qui va se résoudre en deux actes, dont le premier prend place ce mardi (21h) à l'Allianz Arena.

Le grand public ne pouvait pas rêver mieux pour une affiche à ce stade de la saison. Au fil des années, les Allemands et les Espagnols se sont livrés de multiples affrontements, souvent épiques. Les deux clubs se sont affrontés à 26 reprises (12 victoires du Real Madrid, 3 matchs nuls et 11 victoires du Bayern Munich), quasiment toujours en phase à élimination directe. Ils ont même joué 28 des 69 finales de la plus prestigieuse des Coupes d'Europe (11 pour les Bavarois et 17 pour les Madrilènes).

Des blessures en pagaille mais...

Le contexte de cette saison donne encore un peu plus de sel à cet affrontement. D'un côté, le Real Madrid, bien que miné par les blessures, n'a perdu que deux petits matchs depuis le début de l'exercice, à chaque fois contre l'Atletico de Madrid (1-3 en championnat, 2-4 (a.p) en Coupe). Et la magie Ligue des champions a, encore une fois, fonctionné pour des Merengue invaincus sur la scène continentale (8 victoires, 2 nuls) et qui se sont offerts le scalp de Manchester City, champion sortant, au tour précédent.

De son côté, le Bayern Munich a perdu sa couronne en Bundesliga pour la première fois depuis… 2013. Et, également éliminés précocement de la Coupe, les coéquipiers de Thomas Müller font face au spectre d'une année blanche. Mais, paradoxalement, ils ne sont qu'à trois petits matchs de s'offrir le plus beau du trophée. En plus, Harry Kane (déjà 42 buts cette saison, dont 7 en C1), arrivé de l'autre côté du Rhin pour débloquer son palmarès, arrive déterminé comme jamais, avec la finale dans son jardin de Wembley en ligne de mire. De quoi faire du Rekordmeister un adversaire redoutable. "Leur saison n'était pas parfaite en Bundesliga, mais contre Arsenal ils ont été très bons, deux matches spectaculaires. L'histoire du Bayern avec cette compétition est la même que la nôtre", a souligné l'entraîneur du Real, Carlo Ancelotti, en conférence de presse.

A VENIR Demi-finale aller de la Ligue des champions Le 30 avril 2024 , Allianz Arena Bayern Munich Real Madrid 0 - 0 AVANT-MATCH Les deux équipes se sont régulièrement croisées sur la scène continentale, la plupart du temps en phases finales. Et le bilan de leurs 26 affrontements est équilibré : le Real Madrid s'est imposé à 12 reprises, le Bayern Munich a gagné 11 rencontres. Seuls trois matchs ont débouché sur un nul. AVANT-MATCH Le vainqueur de cette double confrontation retrouvera en finale, à Wembley, le Paris Sain-Germain ou le Borussia Dortmund, qui s'affrontent dans l'autre partie de tableau. Et sur le papier, le club de la capitale part avec une nette longueur d'avance... Sports Ligue des champions : le Borussia Dortmund, l'adversaire idéal pour le PSG en demi-finale ? AVANT-MATCH À quelques jours du match le plus important de sa saison, le Bayern Munich s'est offert une polémique dans le pur style du FC Hollywood, son surnom par le passé pour les caprices de ses stars. Vendredi, le président d'honneur Uli Hoeness, toujours très influent, a vertement critiqué l'entraîneur Thomas Tuchel, lui reprochant de ne pas vouloir développer de jeunes joueurs. Le principal intéressé a mal pris cette attaque, se disant "blessé dans son honneur d'entraîneur". Reste à voir si cette sortie surprenante va déstabiliser les joueurs... AVANT-MATCH 📺 Ce match est à suivre en direct à la télévision sur Canal+Foot et RMC Sport 1. Sports Bayern Munich-Real Madrid : sur quelle chaîne suivre la demi-finale aller de Ligue des champions ? AVANT-MATCH Bousculé cette saison sur la scène nationale, où il a perdu le titre de Bundesliga pour la première fois depuis 2013, le Bayern Munich n'en a pas moins réussi un parcours presque exemplaire en Ligue des champions. Après avoir tranquillement négocié la phase de poules (5 victoires, 1 nul), le club bavarois a écarté la Lazio Rome (0-1, 3-0) puis Arsenal (2-2, 1-0). AVANT-MATCH Le Real Madrid est toujours invaincu dans cette campagne de Ligue des champions. (huit victoires, deux nuls). Pour se hisser dans le dernier carré, le club espagnol a terminé à la première place du groupe C (composé de Naples, l'Union Berlin et Braga) puis a écarté Leipzig (1-0, 1-1) et Manchester City (3-3, 1-1 (4-3 t.a.b)). BIENVENUE Bonsoir, bienvenue sur ce live pour suivre la rencontre entre le Bayern Munich et le Real Madrid, en demi-finale de la Ligue des champions. Le coup d'envoi de ce match aller sera donné à l'Allianz Arena, à 21h, par l'arbitre français Clément Turpin.

De quoi, surtout, promettre une double confrontation de très haute volée.