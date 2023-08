EN DIRECT - France-Australie : suivez le dernier test-match des Bleus avant la Coupe du monde de rugby sur TF1

Côté australien, les Wallabies seront sûrement revanchards après une préparation d'avant-Coupe du monde catastrophique, marquée par quatre défaites (deux contre la Nouvelle-Zélande, une contre l'Argentine et une contre l'Afrique du Sud). Le Rochelais Will Skelton et le Toulousain Richie Arnold seront notamment titularisés pour tenter d'inverser la tendance du moment.