EN DIRECT - France-Gibraltar : les Bleus à une victoire d'être tête de série à l'Euro 2024

L'équipe de France est de retour ce samedi (20h45) face à Gibraltar, à Nice, à l'occasion des éliminatoires de l'Euro 2024. Les hommes de Didier Deschamps, déjà qualifiés, doivent s'imposer pour être assurés de figurer parmi les têtes de série lors du tirage au sort de la compétition. Suivez la rencontre sur TF1, MYTF1 et en live commenté ci-dessous.

Une victoire pour regarder le tirage au sort de l'Euro 2024 plus sereinement. Voilà l'objectif de l'équipe de France ce samedi face à Gibraltar, à l'occasion de la neuvième journée des éliminatoires (20h45 en direct sur TF1 et MYTF1). Depuis Nice, les Bleus, qui ont validé leur billet pour l'Allemagne le mois dernier, ne sont qu'à un succès de terminer parmi les cinq meilleurs premiers de poules, et ainsi de figurer en tant que tête de série lors du tirage au sort de l'Euro, le 2 décembre.

Didier Deschamps le martèle depuis le début du rassemblement : gare au relâchement. "Nous avons atteint un objectif, un deuxième est de finir dans les meilleurs premiers puisque que restent cinq places pour être tête de série", a insisté le sélectionneur. "Il nous faut trois points de plus." Face à Gibraltar, 198ᵉ nation au classement Fifa, ce devrait être une formalité. Même Deschamps, habituellement le premier à ramener les Bleus sur Terre, n'a pas caché son optimisme : "Avec tout le respect pour Gibraltar, personne ne peut penser qu'ils vont nous créer des difficultés."

Outre le résultat, cette rencontre présente un autre enjeu : les grands débuts de Warren Zaïre-Emery avec les Bleus. À 17 ans, 8 mois et 10 jours, le Parisien pourrait devenir le plus jeune joueur à revêtir le maillot tricolore depuis 1911. Et Didier Deschamps n'a pas alimenté un suspense inutile : Zaïre-Emery "deviendra international" face à Gibraltar, a-t-il annoncé vendredi.

