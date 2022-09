EN DIRECT - OM-Francfort : suivez ce match "sous haute surveillance"

Outre l'aspect sportif, les regards seront également tournés vers les tribunes et les abords du stade. Si l'ambiance promet d'être chaude - 62.000 spectateurs sont attendus -, cette rencontre est placée sous haute surveillance. 3300 supporters de Francfort doivent prendre place dans le parcage visiteurs, mais au moins 8000 devraient se rendre dans la cité phocéenne, selon la préfecture de police des Bouches-du-Rhône. Un millier de gendarmes et policiers sont mobilisés, alors que huit interpellations ont déjà été effectuées lundi après une rixe.