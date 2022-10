OM-Sporting Portugal : Marseille veut entretenir l'espoir

S'il s'est offert le droit d'y croire en s'imposant contre les Portugais dans un Vélodrome à huis clos, l'OM a encore besoin d'un bon résultat ce mercredi (21h00) pour pleinement se relancer au sein du groupe D. "On s'est offert la chance de pouvoir rebondir dans ce groupe", s'est félicité Dimitri Payet, auteur d'un début de saison en demi-teinte. Dans les faits, les Marseillais (3 points) sont, certes, toujours derniers, mais pointent à trois longueurs seulement de leur adversaire du soir, leader, et à une de Tottenham et de Francfort, qui s’affrontent à Londres, également ce mercredi. Autrement dit, un succès en terres lisboètes rebattrait totalement les cartes dans la course à la qualification pour la phase à élimination directe.

Toutefois, si l'espoir est revenu, les Olympiens jouent (très) gros ce mercredi. Et pourraient bien tout perdre. D'autant plus que le match aller entre les deux formations, disputé à huis clos et dont le scénario fut rocambolesque, n'a pas dit grand-chose de la valeur des deux équipes. "On a joué plus d'une heure à 11 contre 10. Le match retour sera différent, à l'extérieur, avec leur public. Cela sera très difficile", avait d'ailleurs prévenu le coach croate dès le coup de sifflet final, la semaine passée. Pour la petite histoire, l'OM ne s'est plus imposé loin de ses bases en Ligue des champions depuis le 6 décembre 2011 (victoire 2-3 contre Dortmund), soit depuis... 3961 jours.