EN DIRECT - Écosse-France : les Bleus veulent (enfin) lancer leur Tournoi des Six Nations

Le XV de France à l'heure du rachat. Une semaine après avoir entamé le Tournoi des Six Nations par une lourde défaite à domicile face à l'Irlande (17-38), quatre mois après la sortie prématurée de "leur" Coupe du monde, les Bleus se déplacent ce samedi en Écosse (15h15) pour une rencontre ô combien piégeuse.

Pour les hommes de Fabien Galthié, privés de leur capitaine Antoine Dupont pour toute la compétition, l'enjeu est double : enfin lancer leur Tournoi, dont ils visent toujours la victoire finale, mais aussi se rassurer, eux qui restent sur deux défaites consécutives et veulent forcément éviter la passe de trois.

Une composition sans révolution

"Nous rencontrons clairement un moment difficile", a admis Fabien Galthié ces derniers jours. "Notre chemin ne ressemble pas à un long fleuve tranquille. C'est là que nous faisons corps, nous faisons groupe. [...] Dans ces moments, on s'appuie sur les valeurs du rugby : solidarité, courage, engagement."

On pourrait ajouter la persévérance, tant le patron des Bleus reste fidèle à ses choix. Ce samedi, 13 des 15 vaincus de l'Irlande conservent leur place de titulaire. Seuls Cameron Woki et Louis Bielle-Biarrey font leur entrée, respectivement en deuxième ligne et à l'aile, en remplacement de Paul Willemse, suspendu, et Yoram Moefana.

La continuité, le bon facteur pour se relancer ? Il y a pourtant mieux qu'un déplacement à Édimbourg pour commencer une série. Depuis l'arrivée de Fabien Galthié à la tête du XV de France en 2020, l'Écosse est l'équipe qui s'est la plus imposée face aux Bleus, avec trois victoires en sept confrontations pour le XV du Chardon. D'autant que les coéquipiers de Fin Russell sont en forme : la semaine dernière, ils ont ramené la victoire du pays de Galles (26-27), quart de finaliste du dernier Mondial, après avoir mené 27-0 à la mi-temps.

Vingt-huit ans après son père, Olivier, légende du XV de France, Alexandre Roumat va honorer, en Écosse, sa première cape avec le maillot frappé du Coq. Le joueur du Stade toulousain, qui prendra place sur le banc, pourrait faire son entrée en cours de match. De quoi prolonger dans une longue tradition tricolore. L'Écosse, elle, reste sur une victoire sur la pelouse du pays de Galles (26-27). Deux changements dans le pack avant ont été réalisés par le XV du Chardon.

Le XV de départ écossais : 15. Rowe, 14. Steyn, 13. H. Jones, 12. Tuipulotu, 11. van der Merwe - (o) 10. Russell (o, co-cap.), 9. Ben White (m) - 8. Dempsey, 7. Darge (co-cap.), 6. M. Fagerson - 5. Cummings, 4. Gilchrist - 3. Z. Fagerson, 2. Turner, 1. Schoeman. COMPOSITION Malgré la gifle irlandaise (17-38) la semaine dernière en ouverture du Tournoi, Fabien Galthié a préparé un XV de départ à peine remanié, avec seulement deux changements.

Le XV de départ tricolore : 15. Ramos, 14. Penaud, 13. Fickou, 12. Danty, 11. Bielle-Biarrey - 10. Jalibert (o), 9. Lucu (m) - 8. Alldritt (c), 7. Ollivon, 6. Cros - 5. Gabrillagues, 4. Woki - 3. Atonio, 2. Mauvaka, 1. Baille. Sports Tournoi des Six Nations 2024 : Woki et Bielle-Biarrey de retour, la composition du XV de France contre l'Écosse Bonjour et bienvenue sur TF1info pour suivre la rencontre entre le XV du Chardon et le XV de France, comptant pour la deuxième journée du Tournoi des Six Nations. Le coup d'envoi sera donné à 15h15 par l'arbitre australien Nic Berry.

Suivez la rencontre de la deuxième journée du Tournoi des Six Nations entre l'Écosse et la France en direct dans notre live ci-dessus.