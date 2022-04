EN DIRECT - Coupe du monde 2022 : qui pour affronter les Bleus ? Suivez le tirage au sort avec nous

Les 29 (sur 32) pays déjà qualifiés pour la compétition dans le Golfe ont été répartis dans quatre chapeaux. L'équipe de France, tête de série, figure dans le pot 1, au même titre que la plupart des autres cadors (Brésil, Angleterre ou encore Espagne par exemple).

Selon toute vraisemblance, les Bleus devraient donc échapper, comme en 2018, à un "groupe de la mort". Mais attention, ils ne sont pas à l'abri d'une potentielle déconvenue. Ils pourraient notamment avoir à croiser le fer avec l'Allemagne (championne du monde en 2014), les Pays-Bas ou la Croatie (vice-championne du monde en 2018), tous versés dans le deuxième chapeau. Dans le troisième pot, Sénégal et Pologne sont des formations solides que les tricolores auraient tout intérêt à éviter.

En attendant d'être fixés, TF1info a simulé le meilleur et le pire tirage possibles pour les champions du titre. Le scénario catastrophe s'articulerait sans aucun doute autour de l'Allemagne. Les Bleus seraient bien mal lotis si le Sénégal et l'Équateur venaient à accompagner la Mannschaft. Au contraire, Hugo Lloris et ses coéquipiers pourront se satisfaire s'ils héritent des États-Unis, de la Tunisie et de l'Arabie saoudite.