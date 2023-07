EN DIRECT - Finale de Wimbledon : premier set express pour Djokovic, Alcaraz malmené

DJOKOVIC, UN DIMANCHE POUR UN RECORD





Le Serbe Novak Djokovic vise un 24e titre du Grand Chelem, qui lui permettrait d'égaler le record absolu de Margaret Court. Il est invaincu sur le Centre Court du Temple du tennis depuis... dix ans et sa défaite en finale face à Andy Murray en 2013.





Le Serbe de 36 ans est plus généralement invaincu à Wimbledon depuis sa défaite en quarts de finale en 2017 et vise donc une 35e victoire d'affilée pour un cinquième titre consécutif qui égalerait la série record de Björn Borg (1976-1980) et de Roger Federer (2003-2007).