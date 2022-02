Ce que les femmes font (toujours) différemment des hommes aux JO d'hiver

Les écarts se resserrent entre hommes et femmes aux Jeux Olympiques d'hiver. Pas moins de 109 épreuves figurent au programme de cette 24e édition, dont 46 féminines. Ce chiffre record a été atteint grâce à l'ajout de deux nouvelles épreuves réservées aux femmes : le monobob (bobsleigh) et le big air (ski acrobatique). En comptant les disciplines mixtes (relais notamment), les sportives participeront à 53% des épreuves en Chine, une hausse par rapport aux 47% enregistrés à PyeongChang en 2018. Les quotas d'athlètes ont également été ajustés. Ainsi, ces JO de Pékin (du 4 au 20 février 2022) sont "les plus équilibrés en termes de genre de l’histoire, avec plus d’athlètes féminines (1314, soit 45,44%, contre 41,2% il y a quatre ans, ndr) et plus d’épreuves féminines que lors de tous les Jeux précédents", se félicite le Comité International Olympique (CIO), qui organise les Jeux.