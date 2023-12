Dortmund-PSG : Paris dos au mur face au spectre d'une élimination prématurée

Le PSG se déplace ce mercredi sur la pelouse du Borussia Dortmund (à 21h, en live commenté sur TF1info) pour le match le plus important de sa première partie de saison. Seule une victoire lui assurerait une place en huitièmes de finale de la Ligue des champions. Une élimination dès les phases de poules représenterait le plus grand échec européen du club de la capitale depuis l'arrivée des Qataris à sa tête.

Le Paris Saint-Germain va-t-il se qualifier pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions ? Depuis une décennie, le club de la capitale répond positivement à cette question sans la moindre crainte. Cette année, la donne est différente. À la deuxième place du groupe F (7 points) au moment de se déplacer à Dortmund (10), ce mercredi (21h en live commenté sur TF1info), les Parisiens ont leur destin entre leurs mains, mais l'erreur ne leur est pas franchement permise. En cas de victoire, les hommes de Luis Enrique seraient qualifiés pour les huitièmes de finale, et raviraient même la première place à leurs adversaires du soir.

En cas de contre-performance, en revanche, Paris se mettrait à trembler. Son avenir européen dépendrait du résultat de la confrontation entre Newcastle et Milan, cinq points tous les deux. Si les Magpies et les Rossoneri se neutralisent, le PSG sera qualifié quoi qu'il arrive. Mais si les Anglais l'emportent et pas les Parisiens, ils leur chiperaient la deuxième place qualificative. Une victoire italienne combinée à une défaite parisienne éliminerait également les coéquipiers de Kylian Mbappé, qui basculeraient alors en Ligue Europa, plus disputée par Paris depuis 2011.

Une élimination en poules de C1, du jamais-vu pour le Qatar

Un tel scénario, les propriétaires du PSG n'en ont jamais connu. Depuis que les Qataris ont mis la main sur les champions de France, à l'été 2011, la phase de poules a toujours été franchie en Ligue des champions. Le dernier accroc du club dès les groupes en C1 remonte à 2004, lorsque Fabrice Pancrate et ses coéquipiers avaient été dominés par Chelsea, Porto et le CSKA Moscou. Une autre époque, celle durant laquelle le PSG terminait régulièrement en milieu de tableau en Ligue 1, que les dirigeants n'ont sans doute pas envie de revivre sitôt.

En Europe, Paris voyage mal

Reste que pour éviter le scénario catastrophe, le PSG va devoir vaincre sa malédiction hors de ses bases. Cette saison, les Parisiens se sont inclinés lors de leurs deux déplacements européens, lourdement à Newcastle (4-1), puis de justesse à Milan (2-1). Ces résultats apparaissent révélateurs de leurs difficultés à l'extérieur : sur leurs onze dernières rencontres de Ligue des champions loin du Parc des Princes, Kylian Mbappé et ses coéquipiers n'en ont remporté que deux (Juventus et Maccabi Haïfa, en 2022), pour trois nuls et six défaites.

"Nous avons eu des problèmes, notamment à l'extérieur", a reconnu devant la presse l'entraîneur Luis Enrique. "Nous avons commis des erreurs que nous ne faisons pas à la maison", a renchéri son capitaine, Marquinhos. Des problèmes uniquement visibles en Ligue des champions : en L1, leurs sept déplacements depuis le début de la saison se sont soldés par cinq victoires et deux nuls.

Le dernier espoir français en Ligue des champions

La Ligue 1, justement, pourrait ne plus être représentée en Ligue des champions. Si trois clubs français figuraient sur la ligne de départ cette saison, deux ont déjà pris la porte : l'Olympique de Marseille, dès les tours préliminaires cet été, et le RC Lens, reversé en Ligue Europa après un parcours honorable.

Pour l'Hexagone, le PSG demeure donc le seul représentant potentiel en phase à élimination directe. Une sortie de route prématurée serait ainsi un sacré coup dur pour le pays : depuis l'instauration des huitièmes de finale, lors de la saison 2003-2004, la France a toujours disposé d'au moins un club à ce stade de la compétition. Dans la course à distance avec les Pays-Bas au crucial indice UEFA, un chou blanc ferait tache.

Un absent et deux retours

Pour cette rencontre décisive, Luis Enrique sera privé de l'un de ses cadres. Ousmane Dembélé, ancien du Borussia Dortmund, est suspendu pour ce déplacement, la faute à un carton jaune pour frustration reçu lors du match face à Newcastle. Un absent de taille, tant l'ex-Barcelonais est virevoltant sur son côté droit, malgré des statistiques (un but, six passes décisives) qui ne reflètent pas ses qualités.

Kylian Mbappé, dont le contrat prend fin en 2024 et qui pourrait donc disputer ce mercredi son dernier match de Ligue des champions sous les couleurs parisiennes, ne sera toutefois pas le seul international français sur la pelouse. Warren Zaïre-Emery, blessé lors de sa première sélection en équipe de France, fait son retour.

Dans les buts, Gianluigi Donnarumma rechausse lui aussi les crampons, après sa suspension pour deux matchs en championnat due à un carton rouge reçu au Havre. Dos au fameux "mur jaune", l'Italien détient sans doute une partie de l'avenir européen du PSG entre ses gants.