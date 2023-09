Droit à l'image des Bleus : la convention entre la Fédération et les joueurs (enfin) signée

La fin d'un (très) long bras de fer. Lundi 11 septembre, la Fédération française de football a annoncé avoir trouvé un accord avec les Bleus sur la gestion du droit à l'image des joueurs. La question était au centre d'un important contentieux depuis le printemps 2022. Au plus fort de la crise, Kylian Mbappé avait refusé de participer à une opération marketing lors d'un rassemblement à Clairefontaine.

"Une nouvelle convention entre les joueurs de l'équipe de France et la Fédération française de football a été [signée]. Elle traduit une vision commune entre les joueurs et la Fédération autour des valeurs de l’équipe de France et l'importance de son rayonnement au service du développement de la pratique du football en France", a expliqué la FFF dans un communiqué. "Ce nouveau cadre permettra une relation équilibrée et claire en ce qui concerne la gestion du droit d’image de l’équipe et des joueurs qui la composent", ajoute-t-elle sans plus de précisions.

La question du droit à l'image des internationaux français est sur la table depuis mars 2022. En marge d'un rassemblement de l'équipe de France à Clairefontaine, il avait dénoncé les modalités d'une convention qu'il jugeait désuète. Dans le même temps, l'attaquant avait refusé de donner de sa personne lors d'une opération marketing avec plusieurs sponsors des Bleus. En septembre 2022, il avait refusé de participer à une séance photo.