"Écrire l'Histoire pour l'Afrique" : le Maroc en liesse après la victoire de son équipe en quart de finale

S'étaient-ils vraiment préparés à vivre de telles émotions, à partager la première qualification d'un pays africain en demi-finale d'une Coupe du monde ? Joueurs comme supporters ont commencé à y croire vraiment après le but de Youssef En-Nesyri. Après cela, la défense de fer du Maroc a repoussé les vagues portugaises, les unes après les autres, comme elle a su le faire contre chacun de ses adversaires depuis le début de la compétition, n'encaissant qu'un but contre le Canada.

Au coup de sifflet final, la liesse a saisi l'immense fan zone de Doha, les cafés et les rues de Rabat, comme les Champs-Élysées à Paris. "On est fier d'être marocains, ils ont levé le drapeau du Maroc", salue une jeune habitante de la capitale marocaine, tandis qu'une autre savoure "la joie et le bonheur".