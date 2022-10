Neymar appelle à voter Bolsonaro au Brésil : "L'influence des footballeurs sur le vote est très faible"

Au Brésil plus qu'ailleurs, le football est un objet politique. À l'heure où le plus grand pays d'Amérique latine est appelé aux urnes, dimanche 2 octobre, pour le premier tour de l'élection présidentielle, le camp des pour et des contre Jair Bolsonaro se hâtent dans la dernière ligne droite. À trois jours d'un scrutin ultra-polarisé, Neymar, idole de la Seleção, est venu s'ajouter à la liste de footballeurs auriverde qui se rangent derrière le président sortant. Le joueur du PSG a posté une vidéo TikTok, dans laquelle il a repris une chanson appelant à voter pour le candidat d'extrême droite.

Et le "Ney" n'est pas un cas isolé. Dans ce pays où le futebol est roi, le leader populiste a fait des stars du ballon rond, de Ronaldinho à Romario, en passant par Kaka, Cafu, Dani Alves et Lucas Moura, une arme de communication massive. En face, Lula rivalise à armes inégales, avec des soutiens, Juninho et Rai, engagés moins médiatiques. Mais qu'importe, puisque les déclarations pro-bolsonaristes n'auront qu'une influence limitée sur l'issue du vote, estime le sociologue du sport Michel Raspaud, auteur de l'ouvrage "L'histoire du football au Brésil" (paru en 2010 aux Éditions Chandeigne).